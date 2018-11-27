Счастье просто дышать: Николь Кузнецова перенесла еще одну операцию

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сегодня сообщила поклонником о своем самочувствии. Николь Кузнецовой сделали еще одну операцию, чтобы удалить трубки из дыхательных путей, который последние несколько месяцев помогали ей дышать.

Экстрасенс Николь Кузнецова с самого детства страдает от тяжелого заболевания — доброкачественной опухоли в дыхательных путях. За свою жизнь девушка пережила уже около 288 операций. Продолжительное время она дышит через трахеостомическую трубку, но в этом году ее состояние здоровья ухудшилось. Оказалось, что российские врачи нанесли ей повреждения устаревшими методами лечения. В результате в Германии медики не смогли ей помочь.

Однако Николь не стала сдаваться. Сегодня она сообщила, что немецкие врачи все же провели еще одну операцию.

"Я уже проснулась после операции и чувствую себя хорошо. К сожалению, ещё очень все болит, но с каждым днём будет лучше и лучше", — поделилась экстрасенс. Она отметила, что уже не надеется вернуть себе громкий голос, так как она всю жизнь разговаривает очень тихо. "Чувствую себя такой красивой без трубки и шарфов! Какое же это счастье, когда можно просто дышать и говорить", — добавила Кузнецова. Девушка уже завтра вернется домой.

По словам Николь, ей придется продолжать делать операции, так как это ей жизненно необходимо и другой альтернативы пока нет. Она призналась, что на протяжении 11 лет практически каждый месяц ложилась под нож хирурга и уже к этому привыкла. Поклонники восхитились стойкостью девушки. Они желают ей скорейшего выздоровления. Напомним, что у Кузнецовой есть старший сын Егор от первого брака и Степан от отношений с Александром Садоковым. У ее старшего наследника тоже проблемы со здоровьем — сахарный диабет.