Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Награжденная орденом Валерия вспомнила о скончавшемся Кобзоне 

Teleprogramma.pro + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В Кремле пошла церемония награждения деятелей культуры, ученых, артистов и звезд российского спорта. Государственные награды собравшимся вручил президент Владимир Путин. В числе других Орденом почета была награждена и певица Валерия, выступившая на церемонии с речью.
Артистка вспомнила об Иосифе Кобзоне, которого она называет своим наставником и педагогом. По словам исполнительницы, в свое время Иосиф Давыдович привел ее в шоу-бизнес, и именно благодаря его поддержке она занимается делом всей своей жизни на протяжении вот уже четверти века.
«Я буду ему благодарна до конца своих дней. Я думаю, он сейчас там на нас смотрит и радуется», — говорит Валерия.
Певица отметила, что ее ушедший из жизни коллега был великим артистом, передает «РИА Новости».
Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года, певец умер в 80 лет после длительной болезни. Недавно вдова всенародно любимого исполнителя рассказала о семейной жизни с ним. По словам Нелли Кобзон, отношения со знаменитым артистом в первые годы давались ей нелегко. В паре, бывало, случались конфликты и даже ссоры, однако певец никогда не переходил допустимых границ и уж тем более не поднимал на супругу руку, как, ходили разговоры, поступал с предыдущими женами.
Teleprogramma.pro: последние новости
Тенор из Уфы пострадал во время драки на сцене екатеринбургского оперного театра Счастье просто дышать: Николь Кузнецова перенесла еще одну операцию Анна Калашникова экстренно госпитализирована
Комментарии
Иосиф Кобзон , Владимир Путин , Валерия , РИА Новости , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой100
Брилев прояснил ситуацию с британским гражданством
Россиян удивило странное назначение на руководящий пост459
Блокировка карт россиян и другие события дня12
Военное положение на Украине поменялось в четвертый раз236
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение