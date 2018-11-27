Награжденная орденом Валерия вспомнила о скончавшемся Кобзоне

В Кремле пошла церемония награждения деятелей культуры, ученых, артистов и звезд российского спорта. Государственные награды собравшимся вручил президент Владимир Путин . В числе других Орденом почета была награждена и певица Валерия , выступившая на церемонии с речью.

Артистка вспомнила об Иосифе Кобзоне , которого она называет своим наставником и педагогом. По словам исполнительницы, в свое время Иосиф Давыдович привел ее в шоу-бизнес, и именно благодаря его поддержке она занимается делом всей своей жизни на протяжении вот уже четверти века.

«Я буду ему благодарна до конца своих дней. Я думаю, он сейчас там на нас смотрит и радуется», — говорит Валерия.

Певица отметила, что ее ушедший из жизни коллега был великим артистом, передает «РИА Новости»

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года, певец умер в 80 лет после длительной болезни. Недавно вдова всенародно любимого исполнителя рассказала о семейной жизни с ним. По словам Нелли Кобзон, отношения со знаменитым артистом в первые годы давались ей нелегко. В паре, бывало, случались конфликты и даже ссоры, однако певец никогда не переходил допустимых границ и уж тем более не поднимал на супругу руку, как, ходили разговоры, поступал с предыдущими женами.