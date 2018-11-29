Сыну Рудковской и Плющенко срочно потребовался врач

Звездные родители наняли для пятилетнего Саши логопеда. На страничке мальчика в Instagram появилось видео с занятий.

Критики давно советовали фигуристу с супругой отправить малыша на занятия с логопедом. Судя по всему, Яна Рудковская Евгений Плющенко прислушались и решили не тянуть с занятиями речью.

Подписчики пришли в восторг от трогательного видео Гном Гномыча (так сына ласково называют родители — прим. ред.). Занятия проходят в игровой форме — мальчик явно не скучает на уроке. Саша старательно произносит каждый звук, который ему задает логопед.

"Он отлично все говорит! Котеночек! Вот пристают))" — (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.), "Как ты хорошо выговариваешь букву р, молодец", "Молодец, Саша, усердный, старательный, прилежный и трудолюбивый во всех своих делах, многим взрослым на зависть!", — похвалили сына Рудковской и Плющенко фолловеры.

К слову, мальчик делает успехи в фигурном катании и подает большие надежды в спортивной карьере. Кроме того, Саша является профессиональной моделью и снимается в рекламных кампаниях для популярных брендов. Мальчик растет всесторонне развитым, но некоторые хейтеры считают, что родители лишают ребенка беззаботного детства.