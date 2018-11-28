Актриса Мария Шукшина поддержала инициативу закрыть ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, передает портал "Дни.ру".
Шукшина поддержала идущий в сети сбор подписей против передачи.
"Спасибо за этот крик души! Я подписываю", — отреагировала на предложение поклонника подписать петицию актриса.
Отмечается, что в передачах Малахова часто участвует мать внука Шукшиной, родившая ребенка ее сыну. Она открыто критикует Марию Шукшину, не поддержавшую ее в трудный момент.
Петицию против "Прямого эфира" подписала и актриса Алика Смехова, которой не нравится формат откровенного шоу, героями которого часто становятся звезды.