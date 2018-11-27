Режиссер Константин Богомолов сейчас формально свободен.
Светлана Бондарчук, экс-жена киноактера Федора Бондарчука, не исключено, что закрутила новый роман. На своей страничке в социальной сети Instagram она выложила совместный снимок с режиссёром Константином Богомоловым.
«Я люблю его до слез», — трогательно подписала фотографию модель.
Интересно, что Богомолов «в долгу не остался» и на своей страничке в Instagram также выложил фотографию со Светланой Бондарчук. «Поздний вечер в Гаграх», — написал он.
Пока пара не подтверждала, что начала встречаться. После расставания с Федором Бондарчуком Светлана встречалась с фотографом Сергеем Табуновым. Не исключено, что их отношения подошли к концу. Что касается Богомолова, то он сейчас формально свободен. Режиссёр развёлся с актрисой Дарьей Мороз.
«Она шутит, разве не понятно!?» «Разве можно его любить по-другому? Только до слез. Я его обожаю», — отреагировали на публикацию Светланы Бондарчук ее подписчики.