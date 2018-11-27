«Я люблю его до слез»: Светлана Бондарчук намекнула на роман с бывшим мужем Дарьи Мороз

Светлана Бондарчук , экс-жена киноактера Федора Бондарчука , не исключено, что закрутила новый роман. На своей страничке в социальной сети Instagram она выложила совместный снимок с режиссёром Константином Богомоловым.

«Я люблю его до слез», — трогательно подписала фотографию модель.

Интересно, что Богомолов «в долгу не остался» и на своей страничке в Instagram также выложил фотографию со Светланой Бондарчук. «Поздний вечер в Гаграх», — написал он.

Пока пара не подтверждала, что начала встречаться. После расставания с Федором Бондарчуком Светлана встречалась с фотографом Сергеем Табуновым. Не исключено, что их отношения подошли к концу. Что касается Богомолова, то он сейчас формально свободен. Режиссёр развёлся с актрисой Дарьей Мороз