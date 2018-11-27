Дочь Осина спела прощальную песню об отце

Дочь певца Евгения Осина Агния посвятила отцу песню, в которой рассказала, что скучает по нему и по своему детству. Аудиозапись девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

В песне девушка рассказала, что «устала рыдать в подушку». По ее словам, они с отцом «простились в понимании». Также дочь Осина заявила, что он был «рядом до конца».

«В раю тебе лучше, чем на земле, но в моем сердце нет места. Я люблю тебя каждый день с новой болью сильнее. Ты прости, если что не так, я просто стала взрослее», — спела Агния Осина.

Она призналась, что не могла петь спокойно, а на глаза наворачивались слезы.

О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года.

Дочь музыканта прочла на церемонии прощания с ним свои стихи. В них она рассказала, что просила отца убирать с ее глаз пустые бутылки, но он «внимая, всё пил свои стопки: одну за другой».