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Дочь Осина спела прощальную песню об отце 

Рамблер 1 час назад
Дочь певца Евгения Осина Агния посвятила отцу песню, в которой рассказала, что скучает по нему и по своему детству. Аудиозапись девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
В песне девушка рассказала, что «устала рыдать в подушку». По ее словам, они с отцом «простились в понимании». Также дочь Осина заявила, что он был «рядом до конца».
Дочь прочла стихи на прощании с Осиным
«В раю тебе лучше, чем на земле, но в моем сердце нет места. Я люблю тебя каждый день с новой болью сильнее. Ты прости, если что не так, я просто стала взрослее», — спела Агния Осина.
Она призналась, что не могла петь спокойно, а на глаза наворачивались слезы.
О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года.
Дочь музыканта прочла на церемонии прощания с ним свои стихи. В них она рассказала, что просила отца убирать с ее глаз пустые бутылки, но он «внимая, всё пил свои стопки: одну за другой».
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Евгений Осин , Шоу-бизнес , Видео
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