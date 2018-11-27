Фанаты боятся, что Андрееву снова попытаются уволить

Некоторые фанаты Екатерины Андреевой уверены, что начальство вновь попытается уволить телеведущую из программы «Время», однако большинство убеждены, что она уйдет оттуда, лишь когда захочет сама. Об этом сообщает «СтарХит».

Впервые судьба Андреевой как ведущей «Времени» на Первом канале вызвала тревогу у зрителей в 2009 году. В середине лета она перестала вести программу и не делала этого более двух месяцев. Руководство «первой кнопки» сначала объясняло отсутствие Андреевой отпуском, а затем перестало отвечать на вопросы.

Истинная причина затянувшегося «отпуска» ведущей так и не стала известна, однако СМИ писали, что Андреева либо была отстранена из-за своего неподобающего поведения, либо «отстранилась» сама из-за неподобающего поведения коллеги.

История повторилась в 2018-м. Андреева «пропала» из эфира, однако быстро «нашлась» в выпуске «Времени», который видят жители немосковского часового пояса. Некоторое время спустя Андреева вернулась в основной выпуск программы, однако осенью вновь «пропала» в региональном.

На этот раз руководство Первого объяснило происходящее необходимостью сменить формат передачи. Сама же Андреева списала это на «вкус» начальников.