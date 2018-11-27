В Сети осудили Киркорова за пропущенный день рождения дочки

«Дни.ру» сообщают, что певец Филипп Киркоров провел день рождения дочери Аллы-Виктории в разъездах, вызвав возмущение интернет-пользователей.

Дочери певца 26 ноября исполнилось семь лет. В этот день Киркоров посетил выступление оперной певицы Анны Нетребко в Большом театре и рассказал о своих впечатлениях в Instagram. Киркоров отметил, что в антракте ему «удалось прорваться» к певице и сделать совместное фото.

«Приехали тебя поздравить, я тебя обожаю, ты гениальна, ты так красива, ты так пела», — сказал Киркоров в сториз.

Также, по данным «Московского комсомольца», Киркоров посетил день рождения супруги Игоря Крутого Ольги. По данным «МК», гости праздника вспомнили, что дочь певца тоже именинница, и он получил свою долю поздравлений.

Аллу-Викторию Киркоров поздравил в Instagram, выложив в сториз видео, на котором девочка запечатлена с дедушкой, певцом Бедросом Киркоровым.

«С днем рождения, принцесса», — написал артист.

Подписчики Киркорова в комментариях к фото с Нетребко напомнили, что сегодня праздник его дочери.

«У тебя у дочки др блин», — возмутилась @_sabinaaaaaaaaaa_.

Некоторые комментаторы оставили поздравления для Аллы-Виктории.

«С днем рождения дочечки крепкого здоровья ей и больших успехов на протяжении всей ее жизни!» — написала @roza.voloshina.

«С днём Филиппа, Филипп😂😂» — добавила @chebykina.lena.

Киркоров — отец двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Его дочь Алла-Виктория родилась в 2011-м, а сын Мартин — в 2012 году.