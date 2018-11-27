Российский певец Ильгам Валиев порвал рот во время выступления

Оперный певец Ильгам Валиев порвал рот во время спектакля «Кармен» в Екатеринбургском театре оперы и балета. Об этом тенор рассказал на своей странице в Facebook.

Валиев получил травмы нижней и верхней губы во время сцены драки с тореадором в третьем акте оперы.

Тенор рассказал, что все драки и трюки в спектакле поставлены профессиональным каскадером и давно доведены до автоматизма.

«Но… в этот раз что то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось понять не могу никак», — написал певец.

По его словам, в антракте врач театра оказала ему помощь, и он доиграл спектакль «раненым».

После завершения спектакля Валиева доставили в травмпункт, где ему зашили раны. Как сообщил тенор, врачи запретили ему петь в течение двух недель.