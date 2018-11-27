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На границе Украины начались потасовки
На границе Украины начались потасовки

Собчак показала интимный ужин со Смоловым 

Рамблер 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в сториз своего Instagram видео из ресторана, в котором она поужинала с футболистом «Локомотива» Федором Смоловым. «Дни.ру» обратили внимание на негативную реакцию интернет-пользователей: они начали спрашивать, знает ли муж Собчак об этой встрече.
«У меня интимный ужин с интимной музыкой и самое главное, с очень красивым мужчиной… Федор, добрый вечер», — сказала Собчак и показала Смолова на видео.
Она отметила, что со Смоловым ей придется есть салат с огурцами, так как она «не модель».
«Странно как-то, замужняя женщина, а интимный ужин с левым мужиком…» — процитировали «Дни.ру» одного из возмущенных комментаторов.
«Интимный ужин? А Макс в курсе?» — добавил другой.
Некоторые пользователи предположили, что супруг Собчак «дал добро» на встречу со Смоловым. Другие решили, что журналистка сама не поняла, что «ляпнула» на видео.
С февраля 2013 года Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. В ноябре 2016-го у пары родился сын Платон.
Смолов встречался с моделью Викторией Лопыревой, они расстались в мае 2015 года.
Комментарии2
Максим Виторган , Ксения Собчак , Федор Смолов , Виктория Лопырева , Шоу-бизнес
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