Собчак показала интимный ужин со Смоловым

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в сториз своего Instagram видео из ресторана, в котором она поужинала с футболистом «Локомотива» Федором Смоловым . «Дни.ру» обратили внимание на негативную реакцию интернет-пользователей: они начали спрашивать, знает ли муж Собчак об этой встрече.

«У меня интимный ужин с интимной музыкой и самое главное, с очень красивым мужчиной… Федор, добрый вечер», — сказала Собчак и показала Смолова на видео.

Она отметила, что со Смоловым ей придется есть салат с огурцами, так как она «не модель».

«Странно как-то, замужняя женщина, а интимный ужин с левым мужиком…» — процитировали «Дни.ру» одного из возмущенных комментаторов.

«Интимный ужин? А Макс в курсе?» — добавил другой.

Некоторые пользователи предположили, что супруг Собчак «дал добро» на встречу со Смоловым. Другие решили, что журналистка сама не поняла, что «ляпнула» на видео.

С февраля 2013 года Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом . В ноябре 2016-го у пары родился сын Платон.