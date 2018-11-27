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На границе Украины начались потасовки
На границе Украины начались потасовки

Дима Билан умилил поклонников новым видео 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дима Билан раскрыл перед подписчиками Инстаграм талант баяниста. Певец порадовал поклонников импровизацией — сыграл композицию на мотив «Одинокая бродит гармонь». Как заявил сам исполнитель, пусть с ошибками, зато с душой.
Фанатам экспромт понравился. Билану посоветовали записать вокально-инструментальный альбом и просто почаще играть самому. Фанатов восхитили «упорные красивые пальцы» артиста и его чувственное исполнение. Впрочем, «диванные критики» посоветовали все же исправить ошибки и не волноваться. Билану заявили, что от него ждут большего.
Забавный образ гармониста певец назвал Геннадием, фолловеры охотно приняли данного персонажа.
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Дима Билан , Шоу-бизнес
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