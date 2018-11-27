Дима Билан умилил поклонников новым видео

Дима Билан раскрыл перед подписчиками Инстаграм талант баяниста. Певец порадовал поклонников импровизацией — сыграл композицию на мотив «Одинокая бродит гармонь». Как заявил сам исполнитель, пусть с ошибками, зато с душой.

Фанатам экспромт понравился. Билану посоветовали записать вокально-инструментальный альбом и просто почаще играть самому. Фанатов восхитили «упорные красивые пальцы» артиста и его чувственное исполнение. Впрочем, «диванные критики» посоветовали все же исправить ошибки и не волноваться. Билану заявили, что от него ждут большего.

Забавный образ гармониста певец назвал Геннадием, фолловеры охотно приняли данного персонажа.