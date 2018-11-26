Рита Дакота призналась, что вновь влюблена 

Певица Рита Дакота, похоже, смогла пережить нелегкий разрыв с отцом своего ребенка Владом Соколовским. В середине августа пара сообщила о расставании, причиной развода стали измены артиста. Дакота не скрывала от поклонников, что предательство любимого мужа было для нее настоящим ударом, певица на нервной почве теряла голос. По всей вероятности, артистка решила не зацикливаться на прошлом и вновь готова устраивать свою личную жизнь. На одном из выступлений Дакота заявила поклонникам, что влюблена. Певица не стала раскрывать подробностей, но СМИ предполагают, что новым возлюбленным девушки стал некий Федор, с которым она познакомилась на Бали. Молодой человек занимается музыкой и снимает видео.