Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рита Дакота призналась, что вновь влюблена 

Рамблер 37 минут назад
Певица Рита Дакота, похоже, смогла пережить нелегкий разрыв с отцом своего ребенка Владом Соколовским. В середине августа пара сообщила о расставании, причиной развода стали измены артиста. Дакота не скрывала от поклонников, что предательство любимого мужа было для нее настоящим ударом, певица на нервной почве теряла голос. По всей вероятности, артистка решила не зацикливаться на прошлом и вновь готова устраивать свою личную жизнь. На одном из выступлений Дакота заявила поклонникам, что влюблена. Певица не стала раскрывать подробностей, но СМИ предполагают, что новым возлюбленным девушки стал некий Федор, с которым она познакомилась на Бали. Молодой человек занимается музыкой и снимает видео.
Влад Соколовский , Рита Дакота , Шоу-бизнес , Видео , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по керченскому конфликту189
Украинский военный выступил с признанием887
Ричард Гир отрекся от российского гражданства80
«Они уходили со строя мужиками, а приходили „петухами“60
Глава НАТО обратился к России по задержанным кораблям452
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение