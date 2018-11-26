NBC: актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в суде за драку на парковке в Нью-Йорке

Актеру Алеку Болдуину, известному пародиями на президента США в телепрограмме "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live, SNL), предъявлены обвинения в мелком правонарушении и попытке нападения в связи с дракой на парковке. Об этом сообщила телекомпания NBC по итогам слушаний, состоявшихся в понедельник в суде Нью-Йорка на Манхэттене.

Заседание длилось менее одной минуты. Актеру зачитали обвинения и разрешили остаться на свободе. Сторона обвинения в направленных в суд материалах заявляет, что Болдуин на допросе в полиции признавал, что у него "украли место на парковке" и что он "толкнул человека", который сделал это.

Адвокат актера Алан Абрамсон отрицает все обвинения в адрес подзащитного. "Болдуин не совершал никакого преступления, мы убеждены, что данное дело будет гладко и надлежащим образом урегулировано в суде, как только его полностью расследуют", — заявил адвокат.

Актер был задержан 2 ноября после инцидента на одной из узких улочек на Манхэттене, где трудно отыскать вакантное место для своего автомобиля. Болдуин на машине занял только что освободившееся парковочное место, которое прежде него успел занять 49-летний водитель. Актер не смог сдержать эмоции и применил силу, потерпевший был доставлен в больницу Ленокс-Хилл.

Актер не в первый раз нарушает закон и проявляет грубость. В 2004 году в Нью-Йорке он попался на том, что ехал на мотоцикле в противоположном направлении по улице с односторонним движением и повысил голос, обращаясь к полицейскому.

В сентябре 2017 года Болдуин был удостоен самой престижной в США телепремии Emmy за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале SNL. Актер исполнил более 80 ролей в кино и на телевидении. Наиболее известные из его работ — комедия "Привычка жениться" (1991), фантастический боевик "Тень" (1994) и военная драма "Перл-Харбор" (2001).