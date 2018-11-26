Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NBC: актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в суде за драку на парковке в Нью-Йорке 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: EPA
Актеру Алеку Болдуину, известному пародиями на президента США в телепрограмме "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live, SNL), предъявлены обвинения в мелком правонарушении и попытке нападения в связи с дракой на парковке. Об этом сообщила телекомпания NBC по итогам слушаний, состоявшихся в понедельник в суде Нью-Йорка на Манхэттене.
Заседание длилось менее одной минуты. Актеру зачитали обвинения и разрешили остаться на свободе. Сторона обвинения в направленных в суд материалах заявляет, что Болдуин на допросе в полиции признавал, что у него "украли место на парковке" и что он "толкнул человека", который сделал это.
Адвокат актера Алан Абрамсон отрицает все обвинения в адрес подзащитного. "Болдуин не совершал никакого преступления, мы убеждены, что данное дело будет гладко и надлежащим образом урегулировано в суде, как только его полностью расследуют", — заявил адвокат.
Актер был задержан 2 ноября после инцидента на одной из узких улочек на Манхэттене, где трудно отыскать вакантное место для своего автомобиля. Болдуин на машине занял только что освободившееся парковочное место, которое прежде него успел занять 49-летний водитель. Актер не смог сдержать эмоции и применил силу, потерпевший был доставлен в больницу Ленокс-Хилл.
Актер не в первый раз нарушает закон и проявляет грубость. В 2004 году в Нью-Йорке он попался на том, что ехал на мотоцикле в противоположном направлении по улице с односторонним движением и повысил голос, обращаясь к полицейскому.
В сентябре 2017 года Болдуин был удостоен самой престижной в США телепремии Emmy за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале SNL. Актер исполнил более 80 ролей в кино и на телевидении. Наиболее известные из его работ — комедия "Привычка жениться" (1991), фантастический боевик "Тень" (1994) и военная драма "Перл-Харбор" (2001).
ТАСС: последние новости
Суд отказал в иске актерам шоу "Уральские пельмени" к экс-директору Нетиевскому Спектакль с Этушем отменили из-за состояния его здоровья У Сергея Безрукова родился сын
Комментарии
телеканал NBC , Шоу-бизнес , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по керченскому конфликту189
Украинский военный выступил с признанием887
Ричард Гир отрекся от российского гражданства80
«Они уходили со строя мужиками, а приходили „петухами“60
Глава НАТО обратился к России по задержанным кораблям452
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение