Раздавленная жуткой трагедией Милявская молит о помощи

Певица Лолита Милявская обратилась к читателям собственного микроблога. Звезда попросила неравнодушных людей оказать помощь погорельцам.

Лолита наткнулась в газете на статью о семье из Рязани , которая пострадала от пожара. Жуткая трагедия растрогала знаменитость, и она решила протянуть руку помощи.

"Замечательные, непьющие, у которых четверо детишек, один ребенок погиб, и через два месяца после пожара, на седьмом месяце беременности, мама родила еще одного", — кратко описала ситуацию вокалистка в видеообращении в Instagram.

Артистка отметила, что у пострадавших не осталось ничего, поэтому они принимают любую помощь. Отдельно Милявская обратилась к предпринимателям, которые могут подсобить со стройматериалами и сантехникой. "Я за это совершенно бесплатно буду делать рекламные посты, может есть производители, которые нуждаются в такой рекламе", — взмолилась раздавленная горем звезда.

В скором времени Лолита обещала опубликовать в Instagram телефон главы семейства или расчетный счет для сбора средств. Поклонники похвалили артистку за инициативу. Многие фолловеры вызвались подержать погорельцев.