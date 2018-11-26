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Раздавленная жуткой трагедией Милявская молит о помощи 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Лолита Милявская обратилась к читателям собственного микроблога. Звезда попросила неравнодушных людей оказать помощь погорельцам.
Лолита наткнулась в газете на статью о семье из Рязани, которая пострадала от пожара. Жуткая трагедия растрогала знаменитость, и она решила протянуть руку помощи.
"Замечательные, непьющие, у которых четверо детишек, один ребенок погиб, и через два месяца после пожара, на седьмом месяце беременности, мама родила еще одного", — кратко описала ситуацию вокалистка в видеообращении в Instagram.
Артистка отметила, что у пострадавших не осталось ничего, поэтому они принимают любую помощь. Отдельно Милявская обратилась к предпринимателям, которые могут подсобить со стройматериалами и сантехникой. "Я за это совершенно бесплатно буду делать рекламные посты, может есть производители, которые нуждаются в такой рекламе", — взмолилась раздавленная горем звезда.
В скором времени Лолита обещала опубликовать в Instagram телефон главы семейства или расчетный счет для сбора средств. Поклонники похвалили артистку за инициативу. Многие фолловеры вызвались подержать погорельцев.
"Лолушка, добрая ты наша. Самая настоящая и с большим сердцем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Лолита!Вы единственная из Звезд, кто сделал такую непрвторимую акцию! Молодец!", "Лолита я восхищаюсь вами, респект!", "Лолочка, Вы классная и замечательный человек! Всегда восхищалась и продолжаю восхищаться Вами! ", — писали интернет-обыватели.
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Лолита Милявская , Шоу-бизнес , Рязань
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