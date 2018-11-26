Покинувшая Россию после скандала Андреева ошарашила странным заявлением

Если прочитать только пост ведущей, то его смысл понятен не сразу.

"Не верь глазам своим. А чьим верить? Ничьим. Бывают ситуации, в которых и свои глаза подведут. Думали, она упитанная, а она стройняшечка. Все надо проверять. Буквально все", — написала Екатерина.

Далее она отметила, что у леопардов, как и у людей, характеры разные.

"Вот эта мадам с юмором, веселый пятнистыш. Не то, что Мистер Улыбка из предыдущего ролика. А фоточки неудачные у всех бывают, это не страшно, главное, чтоб близкие вас в любом виде любили, а до чужаков какое всем нам дело?", — заявила Андреева.

Ведущая выложила очередной забавный репортаж из Африки про хищников. На видео она снимает самку леопарда и с юмором комментирует происходящее. Пользователям соцсети заметки Екатерины из Танзании пришлись по душе.

Напомним, что ранее известная ведущая оказалась в центре скандала. Как писали "Дни.ру", Екатерина Андреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы "Время", снова пропала из эфира Первого канала, и поползли слухи об ее увольнении. Телеведущую отправили на отдых практически принудительно. Как выяснилось, дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска.