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Покинувшая Россию после скандала Андреева ошарашила странным заявлением 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: соцсети
Телеведущая путешествует по Танзании. Екатерина Андреева поделилась с поклонниками необычным видео в Instagram.
Если прочитать только пост ведущей, то его смысл понятен не сразу.
"Не верь глазам своим. А чьим верить? Ничьим. Бывают ситуации, в которых и свои глаза подведут. Думали, она упитанная, а она стройняшечка. Все надо проверять. Буквально все", — написала Екатерина.
Далее она отметила, что у леопардов, как и у людей, характеры разные.
"Вот эта мадам с юмором, веселый пятнистыш. Не то, что Мистер Улыбка из предыдущего ролика. А фоточки неудачные у всех бывают, это не страшно, главное, чтоб близкие вас в любом виде любили, а до чужаков какое всем нам дело?", — заявила Андреева.
Ведущая выложила очередной забавный репортаж из Африки про хищников. На видео она снимает самку леопарда и с юмором комментирует происходящее. Пользователям соцсети заметки Екатерины из Танзании пришлись по душе.
Напомним, что ранее известная ведущая оказалась в центре скандала. Как писали "Дни.ру", Екатерина Андреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы "Время", снова пропала из эфира Первого канала, и поползли слухи об ее увольнении. Телеведущую отправили на отдых практически принудительно. Как выяснилось, дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска.
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Екатерина Андреева , Шоу-бизнес , Танзания
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