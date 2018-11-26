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Иван Краско вернулся к третьей жене 

Russianshowbiz.info + ещё 3 18 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Иван Краско оформил развод с молодой женой Натальей Шевель, и, как планировал ранее, вернулся к своей предыдущей супруге, Наталье Вяль.
«Так все нормально у меня, все хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной», — заявил актёр в разговоре с журналистами телеканала «78».
Стоит отметить, что разница в возрасте у Ивана и Натальи приличная, она составляет 47 лет. Тем не менее, в свое время пара была счастлива, у них есть двое общих детей, сыновья Иван и Федор. Официально вместе Иван и Наталья были 10 лет, их брак распался в 2010 году.
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Наталья Вяль , Наталья Шевель , Иван Краско , Шоу-бизнес
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