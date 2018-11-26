Иван Краско вернулся к третьей жене

«Так все нормально у меня, все хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной», — заявил актёр в разговоре с журналистами телеканала «78».

Стоит отметить, что разница в возрасте у Ивана и Натальи приличная, она составляет 47 лет. Тем не менее, в свое время пара была счастлива, у них есть двое общих детей, сыновья Иван и Федор. Официально вместе Иван и Наталья были 10 лет, их брак распался в 2010 году.