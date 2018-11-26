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Солистку группы «Винтаж» экстренно госпитализировали 

ТК «Звезда» + ещё 6 8 часов назад
Артистка Ана Плетнева несколько дней жаловалась на плохое самочувствие, но не хотела отменять концерты.
Солистку группы «Винтаж» Анну Плетневу госпитализировали в Москве из-за ухудшения состояния после пневмонии, сообщает газета «Известия».
После того, как Плетневой диагностировали пневмонию, артистка продолжала выступать и давать концерты в течение недели. Даже несмотря на удушающие приступы кашля певица выступала в прямом эфире.
Отмечается, что перед каждым выступлением солистка группы выпивала большое количество лекарств, чтобы убрать симптомы болезни и петь. После одного из концертов Плетневой резко стало плохо и она потеряла сознание. Солистку экстренно госпитализировали. Теперь ей придется провести несколько недель под наблюдением врачей.
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Анна Плетнева , газета "Известия" , Шоу-бизнес , Видео , Москва
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