Измученная Валерия сделала заявление

Певица в своем Instagram-аккаунте пожаловалась поклонникам на раннюю репетицию. Артистка продемонстрировала, как готовится к новому шоу.

Валерия работает над принципиально новой концертной программой. Известно, что в ней будет минимум спецэффектов. Речь идет об акустических версиях хитов звезды.

В микроблоге исполнительница выложила небольшое студийное видео, запечатлевшее фрагмент репетиции с музыкантами. В тот день знаменитости было нелегко.

"Репетиция в 9 утра. Коллеги–вокалисты меня поймут", — заявила Валерия. Певице предстояло сделать многое, а ранний подъем способен измучить и выбить из сил кого угодно. Но Валерию этим не испугать.

"Мы очень хорошо начали день — так все кайфанули от новых аранжировок, что заряженные позитивными эмоциями продолжаем движение дальше, впереди сегодня еще много всего", — поделилась артистка. Первое выступление певицы в новом формате запланировано на 6 декабря.

Поклонникам понравилась идея Валерии. "Классная задумка! Совсем по-другому звучит. Бархатнее, круто", "Чудесная, самобытная аранжировка! Мне понравилось даже больше, чем в оригинальной версии", "Аж мурашки", — высказались пользователи соцсети.