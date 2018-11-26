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Измученная Валерия сделала заявление 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица в своем Instagram-аккаунте пожаловалась поклонникам на раннюю репетицию. Артистка продемонстрировала, как готовится к новому шоу.
Валерия работает над принципиально новой концертной программой. Известно, что в ней будет минимум спецэффектов. Речь идет об акустических версиях хитов звезды.
В микроблоге исполнительница выложила небольшое студийное видео, запечатлевшее фрагмент репетиции с музыкантами. В тот день знаменитости было нелегко.
"Репетиция в 9 утра. Коллеги–вокалисты меня поймут", — заявила Валерия. Певице предстояло сделать многое, а ранний подъем способен измучить и выбить из сил кого угодно. Но Валерию этим не испугать.
"Мы очень хорошо начали день — так все кайфанули от новых аранжировок, что заряженные позитивными эмоциями продолжаем движение дальше, впереди сегодня еще много всего", — поделилась артистка. Первое выступление певицы в новом формате запланировано на 6 декабря.
Поклонникам понравилась идея Валерии. "Классная задумка! Совсем по-другому звучит. Бархатнее, круто", "Чудесная, самобытная аранжировка! Мне понравилось даже больше, чем в оригинальной версии", "Аж мурашки", — высказались пользователи соцсети.
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