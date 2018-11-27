Серябкину атаковали в центре Москвы

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина столкнулась с приставаниями поклонников в Москве . Об этом сообщает People Talk.

В Instagram издания опубликована запись, на которой к девушке в белой куртке подходят несколько человек. Они окружили ее и не давали пройти, но затем ей удалось освободиться и сесть в машину. Лица девушки на видео не видно, но автор ролика утверждает, что это Серябкина.

Сама певица рассказала изданию, что это была «стандартная ситуация»: молодые люди подошли к ней с просьбой о фото, но вели себя очень грубо. Она предположила, что они были пьяны.

Серябкина призналась, что ей было страшно, так как поклонники вели себя некрасиво и начали хватать ее. По словам певицы, ей помог водитель: он увел ее и усадил в автомобиль.

People Talk также привел комментарий неназванного представителя Серябкиной. По его словам, если бы из машины не выбежал водитель, «все могло бы закончиться плачевно».