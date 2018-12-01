СМИ: Джоли и Питт договорились об опеке над детьми

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката актрисы Саманту Блэй Диджин.

По словам юриста, все стороны уже подписали необходимые документы.

«Договорённость о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь всё подписано обеими сторонами и судьёй», — отметила адвокат.

Представительница Джоли добавила, что договорённость «основана на рекомендациях эксперта по опеке над детьми». В итоге актёр и актриса теперь не будут прибегать к судебному разбирательству по этому вопросу.

Отмечается, что условия договора не разглашаются.

В январе 2017 года сообщалось, что Джоли и Питт пришли к соглашению о неразглашении деталей их бракоразводного процесса.