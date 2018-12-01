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СМИ: Джоли и Питт договорились об опеке над детьми 

RT на русском + ещё 17 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актёр Брэд Питт и актриса Анджелина Джоли пришли к соглашению об условиях опеки над их шестью детьми.
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката актрисы Саманту Блэй Диджин.
По словам юриста, все стороны уже подписали необходимые документы.
«Договорённость о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь всё подписано обеими сторонами и судьёй», — отметила адвокат.
Представительница Джоли добавила, что договорённость «основана на рекомендациях эксперта по опеке над детьми». В итоге актёр и актриса теперь не будут прибегать к судебному разбирательству по этому вопросу.
Отмечается, что условия договора не разглашаются.
В январе 2017 года сообщалось, что Джоли и Питт пришли к соглашению о неразглашении деталей их бракоразводного процесса.
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Брэд Питт , Анджелина Джоли , Шоу-бизнес
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