«Докурилась»: Разин отчитал наплевавшую на здоровье Пугачеву

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что курение негативно отразилось на голосе певицы Аллы Пугачевой . Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram.

Разин разместил фотографию, где Примадонна сидит за столом с сигаретой в руках. Он отметил, что певица курила на протяжении многих лет.

"На этом фото мы видим Аллу Пугачеву с сигаретой. Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького ребёнка, курила", — заявил продюсер группы "Ласковый май".

По мнению артиста, в прошлом голос Пугачевой был одним из самых лучших в мире, но из-за пагубной привычки она "практически превратилась в посредственную певицу". К сожалению, поклонники больше никогда не смогут услышать чистый голос исполнительницы.

Сам продюсер никогда не курил и сильно наказывал всех участников "Ласкового мая", если видел их с сигаретой. В конце сообщения он посоветовал своим подписчикам слушать его песни.

"Я же никогда не курил и ни одной затяжки не сделал. В "Ласковом мае" я за это очень сильно всех наказывал. Поэтому слушайте голос Андрея Разина, некурящего, но очень тонкого певца", — заключил он.

Ранее Андрей Разин нелестно отозвался о певице и телеведущей телепроекта "Дом-2" Ольге Бузовой. Создатель группы "Ласковый май" назвал ее ужасной артисткой. Разин считает себя лучшим певцом в СССР даже несмотря на то, что никогда не был образцом в вопросе вокала.