Савичева прокомментировала свой уход от Фадеева

Певица выложила пост по поводу своего расставания с продюсером. Она поблагодарила мэтра за нелегкий, но полезный опыт.

У себя в аккаунте Юлия Савичева опубликовала пост, где она написала официальное заявление, чтобы пресечь волну сплетен и домыслов. Певица выразила слова благодарности Фадееву. Он стал ее «крестным отцом», который вывел ее на эстраду, когда ей было всего три года. Тогда они вместе с ее папой исполняли хит «Конвой».

Она также сказала Максиму спасибо за то, что он предоставил ей возможность поучаствовать во втором сезоне «Фабрики звезд» и подарил ей прекрасные песни «Высоко» и «Прости за любовь». Юлия также отметила, что без Фадеева она бы не попала на «Евровидение», не познакомилась бы с Настей Максимовой, с которой впоследствии исполнила хиты «Привет», «Как твои дела», «Если в сердце живет любовь» и многие другие.

Резюмируя свою публикацию Юлия отметила, что сотрудничество с Фадеевым не всегда было простым, но это дало ей бесценный и очень полезный опыт, однако сейчас пришло время продолжить «свой путь самостоятельно», пишет сайт Dni.ru.