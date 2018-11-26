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Савичева прокомментировала свой уход от Фадеева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: соцсети
Певица выложила пост по поводу своего расставания с продюсером. Она поблагодарила мэтра за нелегкий, но полезный опыт.
Информация об уходе Юлии Савичевой от Максима Фадеева стала для многих полной неожиданностью. Поклонники не хотели верить, что этот творческий тандем распался. Тем не менее, данное сообщение подтвердила и сама исполнительница.
У себя в аккаунте Юлия Савичева опубликовала пост, где она написала официальное заявление, чтобы пресечь волну сплетен и домыслов. Певица выразила слова благодарности Фадееву. Он стал ее «крестным отцом», который вывел ее на эстраду, когда ей было всего три года. Тогда они вместе с ее папой исполняли хит «Конвой».
Она также сказала Максиму спасибо за то, что он предоставил ей возможность поучаствовать во втором сезоне «Фабрики звезд» и подарил ей прекрасные песни «Высоко» и «Прости за любовь». Юлия также отметила, что без Фадеева она бы не попала на «Евровидение», не познакомилась бы с Настей Максимовой, с которой впоследствии исполнила хиты «Привет», «Как твои дела», «Если в сердце живет любовь» и многие другие.
Резюмируя свою публикацию Юлия отметила, что сотрудничество с Фадеевым не всегда было простым, но это дало ей бесценный и очень полезный опыт, однако сейчас пришло время продолжить «свой путь самостоятельно», пишет сайт Dni.ru.
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Комментарии1
Максим Фадеев , Юлия Савичева , Шоу-бизнес
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