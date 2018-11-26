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Зоя Бербер продала свидание за 120 тысяч 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: instagram.com/zberberr
Свидание с актрисой Зоей Бербер было продано на благотворительном аукционе за 120 тысяч рублей, сообщает «Ура.ру».
Каждый из лотов на благотворительном аукционе Meet for Charity представлял собой встречу со знаменитостью. Например, тот, кто заплатил больше других за лот «Теодор Курентзис» 24 ноября в качестве вип-гостя посетил концерт дирижера и его оркестра MusicAeterna в Московской консерватории.
Что именно будет собой представлять встреча с Зоей Бербер, звездой сериала «Реальные пацаны», из описания лота понятно не становится.
«Все о современном кинематографе, шоу-бизнесе и не только — на встрече с Зоей Бербер», — гласит оно.
Неизвестно и имя победителя, однако известно, что этот человек заплатил за это право 120 тысяч рублей. Также неизвестно, состоялось ли уже свидание.
Впрочем, известно, что вырученные за свидание с Бербер деньги будут переданы киношколе для людей с ограниченными физическими возможностями «Без границ».
Комментарии2
Зоя Бербер , Теодор Курентзис , Шоу-бизнес
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