Пугачева перестала помогать пьющему племяннику

Певица Алла Пугачева «даже слышать не хочет» о племяннике Владиславе, сыне ее младшего брата Евгения. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на бывшую тещу Владислава Елену Фадееву.

Женщина назвала певицу «святой женщиной» и отметила, что она много сделала для племянника, но и у нее терпение лопнуло.

«Видимо, сил нет больше выносить его безобразия», — заявила Фадеева.

По ее словам, бывший зять занимал деньги у соседей и родственников, «хоть сто рублей», а затем стал брать кредиты. Соседи Пугачева подтвердили «СтарХиту» , что мужчина пил «целыми днями» и часто просил в долг.

Его бывшая жена Виктория Фадеева рассказала, что недавно навещала мужчину. Квартира оказалась грязной, а всю технику он продал.

«Кожа между пальцами ног у него размокла и гниет, еле ходит. Запах ужасный», — рассказала она.

Мужчина уехал из Москвы в Рязанскую область к другу, он не работает и живет на пенсию по инвалидности в 20 тысяч рублей. Еще одной статьей его дохода была двухкомнатная квартира в Выхино, доставшаяся от отца. По словам Виктории Фадеевой, представитель Пугачевой перестала переводить ему доход от аренды, так как средства уходили «на очередную чекушку».

Ранее «СтарХит» писал, что Пугачева оплатила племяннику лечение от гепатита С и взяла под опеку его сына. По данным издания, из-за «вредных привычек» молодой человек столкнулся с параличом ног, и певица отправила его в израильскую клинику, а затем помогла ему с лечением от гепатита.

По данным «Комсомольской правды», когда сыну Владислава было четыре года, Пугачева оформила над ним опекунство. «СтарХит» отмечает, что мальчик живет в доме «правой руки и водителя» певицы — Игоря — и регулярно видится с двоюродной бабушкой.