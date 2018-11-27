Сергей Безруков забрал жену и сына из роддома

Актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков забрал супругу Анну Матисон и их новорожденного сына из роддома. Новоиспеченные родители назвали малыша в честь прадеда актера — Степаном. Мальчик появился на свет 24 ноября.

Так как роды прошли без осложнений и ребенок родился здоровым и крепким — акушеры выписали супруга Сергея Безрукова из клиник.

Еще вчера актер привез сына и возлюбленную домой. В тот же день у Сергея состоялась премьера ленты «Заповедник». Фильм был снят по мотивам повести Сергея Довлатова . Супруга Безрукова — Анна Матисон выступила в роли режиссера на съемочной площадке.

«Наша огромная команда передает привет нашему режиссеру и моей жене Анечке… она с сыном дома! Только выписались… Отсутствует по уважительной причине, как вы понимаете», — отметил актер.

Поклонники не сомневаются, что Анна Матисон в ближайшее время выйдет из декретного отпуска и приступит к съемкам новых проектов. В июле 2016 года у пары родилась дочка Мария, уже спустя три месяца после родов супруга Сергея Безрукова пришла в форму и вернулась к работе.