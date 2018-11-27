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Сергей Безруков забрал жену и сына из роддома 

Teleprogramma.pro + ещё 2 3 часа назад
Фото: instagram
Актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков забрал супругу Анну Матисон и их новорожденного сына из роддома. Новоиспеченные родители назвали малыша в честь прадеда актера — Степаном. Мальчик появился на свет 24 ноября.
Так как роды прошли без осложнений и ребенок родился здоровым и крепким — акушеры выписали супруга Сергея Безрукова из клиник.
Еще вчера актер привез сына и возлюбленную домой. В тот же день у Сергея состоялась премьера ленты «Заповедник». Фильм был снят по мотивам повести Сергея Довлатова. Супруга Безрукова — Анна Матисон выступила в роли режиссера на съемочной площадке.
«Наша огромная команда передает привет нашему режиссеру и моей жене Анечке… она с сыном дома! Только выписались… Отсутствует по уважительной причине, как вы понимаете», — отметил актер.
Поклонники не сомневаются, что Анна Матисон в ближайшее время выйдет из декретного отпуска и приступит к съемкам новых проектов. В июле 2016 года у пары родилась дочка Мария, уже спустя три месяца после родов супруга Сергея Безрукова пришла в форму и вернулась к работе.
Сейчас дочке актера исполнилось два годика и верные почитатели Безрукова не сомневаются, что малышка с нетерпением ожидала появления братика, о котором можно будет заботиться, пишет 7days.ru.
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Анна Матисон , Сергей Довлатов , журнал "7 Дней" , Шоу-бизнес
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