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Итальянского певца обокрали в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Шоу "Голос"/ Первый канал
Итальянского певца, участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в Москве. Как пишет «Московский комсомолец», музыкант лишился наличных, кредиток и документов.
По словам Сгарджи, кража была совершена 24 ноября. Из его рюкзака вытащили 500 евро (около 37 500 рублей), несколько банковских карт и итальянский паспорт.
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что итальянца обокрали во время полета из Самары в Москву. Неизвестный похитил вещи из его рюкзака, находившегося на багажной полке. В полиции возбудили уголовное дело о краже.
Уроженец Милана, 38-летний Сгарджи участвовал в седьмом сезоне шоу «Голос». Он попал в команду Константина Меладзе.
Константин Меладзе , МВД , АГН "Москва" , Московский комсомолец , Шоу-бизнес , Москва
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