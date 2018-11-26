Итальянского певца обокрали в Москве

Итальянского певца, участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в Москве . Как пишет « Московский комсомолец », музыкант лишился наличных, кредиток и документов.

По словам Сгарджи, кража была совершена 24 ноября. Из его рюкзака вытащили 500 евро (около 37 500 рублей), несколько банковских карт и итальянский паспорт.

Источник агентства «Москва» правоохранительных органах заявил, что итальянца обокрали во время полета из Самары в Москву. Неизвестный похитил вещи из его рюкзака, находившегося на багажной полке. В полиции возбудили уголовное дело о краже.