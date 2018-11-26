Итальянского певца обокрали в Москве 

Итальянского певца, участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в Москве. Как пишет «Московский комсомолец», музыкант лишился наличных, кредиток и документов.
По словам Сгарджи, кража была совершена 24 ноября. Из его рюкзака вытащили 500 евро (около 37 500 рублей), несколько банковских карт и итальянский паспорт.
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что итальянца обокрали во время полета из Самары в Москву. Неизвестный похитил вещи из его рюкзака, находившегося на багажной полке. В полиции возбудили уголовное дело о краже.
Уроженец Милана, 38-летний Сгарджи участвовал в седьмом сезоне шоу «Голос». Он попал в команду Константина Меладзе.