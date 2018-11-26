Александр Панайотов: Я регулярно выхожу в астрал

Певец Александр Панайотов считается одним из самых закрытых артистов в мире шоубизнеса. Что происходит с ним, знают только его близкие. Нашим корреспондентам Александр признался: в личной жизни у него сейчас много трудностей. Оказалось, с певцом регулярно случаются совершенно мистические вещи, которые обычному человеку и не снились.

— Начнем с того, что я на протяжении многих лет вижу вещие сны, — говорит Александр. — Например, мне снится персонаж, которого я не вспоминал, скажем, целый год. Но после сна — р-раз! — и мы с ним где-то пересекаемся. Часто вижу какие-то события, которые мне предстоит пережить. Это не какие-то суперсобытия — например смерть какого-то человека. Я вижу обычные бытовые вещи — места, в которых потом оказываюсь, людей. Все, что я увидел во сне, потом обязательно происходит в реальной жизни. Это мне для чего-то дано, но для чего, никак понять не могу. Наверное, чтобы я был готов к происходящему.

По словам Александра, мистические предзнаменования стали случаться в его жизни сразу после того, как он переехал в Москву. Поначалу он относился к этому весьма настороженно.

— Сны я стал видеть лет в 17–18, когда приехал покорять столицу, — продолжает певец. — С тех пор с каждым годом это стало усиливаться. Я уже молчу, что у меня регулярно случаются выходы в астрал. Я никому не рассказываю об этом, чтобы люди не подумали, что я схожу с ума. Но такое бывает, и очень часто. Обычно это происходит во сне. Я знаю, что такое состояние еще называют сонным параличом. Этому пытаются найти медицинское объяснение, но пока не могут. Я по крайней мере сам не понимаю, что со мной происходит в эти моменты. Очень занятные ощущения, но, честно говоря, не самые приятные. С этим нужно жить и привыкнуть, что я и пытаюсь сделать.

Панайотов понимает, что все происходящее — очень серьезно. Те немногие знакомые, которым он рассказал об этом, в один голос советуют ему обратиться к экстрасенсам, чтобы те помогли ему вернуться к нормальной жизни. Но Александр к чародеям идти не спешит.