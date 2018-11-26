Бывший директор отобрал у «Уральских пельменей» 40 миллионов

"Уральские пельмени" не смогли отсудить у бывшего директора 40 миллионов рублей. Судьи встали на сторону Сергея Нетиевского, оставив в силе принятое ранее решение.

Арбитражный суд Уральского округа 26 ноября решил, что в споре о полученном Сергеем Нетиевским вознаграждении прав бывший директор "Уральских пельменей". "Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения", — такой вердикт арбитража опубликован в электронной картотеке дел.

Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин и История с "Уральскими пельменями" началась еще в декабре 2017 года. Тогда сразу восемь актеров известного шоу — в их числе Вячеслав Мясников Сергей Исаев — подали иск к Нетиевскому с требованием вернуть обществу "Творческое объединение "Уральские пельмени" полученное им вознаграждение. Сначала речь шла о 28 миллионах рублей, позже сумма возросла до 39,6 миллиона.

Сам Нетиевский утверждает, что деньги были потрачены на организацию 21-го концерта "Уральских пельменей" в период с 2012 по 2015 годы. По словам бывшего директора шоу, истцы якобы об этом прекрасно знали.

Актеры "Уральских пельменей" настаивают на том, что ответчик получил средства без одобрения общего собрания участников общества. Тем не менее, коллектив проиграл суд в первой инстанции, а затем и в апелляционной, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что бывший директор известного юмористического телешоу обвинил нового руководителя проекта в финансовых махинациях. Экс-участник коллектива "Уральские пельмени" считает, что творчество должно быть выше желания заработать.