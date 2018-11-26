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Бывший директор отобрал у «Уральских пельменей» 40 миллионов 

Дни.ру + ещё 3 39 минут назад
Фото: Дни.ру
"Уральские пельмени" не смогли отсудить у бывшего директора 40 миллионов рублей. Судьи встали на сторону Сергея Нетиевского, оставив в силе принятое ранее решение.
Арбитражный суд Уральского округа 26 ноября решил, что в споре о полученном Сергеем Нетиевским вознаграждении прав бывший директор "Уральских пельменей". "Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения", — такой вердикт арбитража опубликован в электронной картотеке дел.
История с "Уральскими пельменями" началась еще в декабре 2017 года. Тогда сразу восемь актеров известного шоу — в их числе Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев — подали иск к Нетиевскому с требованием вернуть обществу "Творческое объединение "Уральские пельмени" полученное им вознаграждение. Сначала речь шла о 28 миллионах рублей, позже сумма возросла до 39,6 миллиона.
Сам Нетиевский утверждает, что деньги были потрачены на организацию 21-го концерта "Уральских пельменей" в период с 2012 по 2015 годы. По словам бывшего директора шоу, истцы якобы об этом прекрасно знали.
Актеры "Уральских пельменей" настаивают на том, что ответчик получил средства без одобрения общего собрания участников общества. Тем не менее, коллектив проиграл суд в первой инстанции, а затем и в апелляционной, пишет Ura.ru.
Ранее сообщалось, что бывший директор известного юмористического телешоу обвинил нового руководителя проекта в финансовых махинациях. Экс-участник коллектива "Уральские пельмени" считает, что творчество должно быть выше желания заработать.
Сергей Нетиевский написал открытое письмо, в котором заявил, что нынешний директор ООО "Уральские пельмени продакшн" Евгений Орлов и члены группы вывели деньги из его компании и "теперь активно пытаются уйти от ответственности". Он добавил, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности". Однако подробности конфликта в "Уральских пельменях" Нетиевский раскрывать не собирается.
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Сергей Исаев , Евгений Орлов , Вячеслав Мясников , Дмитрий Брекоткин , Дмитрий Соколов , РИА Ura.ru , Шоу-бизнес
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