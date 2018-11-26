Раскрыта истинная причина конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Лондона в поместье в Виндзоре с начала следующего года. Источник, близкий к королевской семье, связывает это с тем, что беременная Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут ужиться вместе. Но, может быть, будущие родители просто ищут спокойное место для рождения ребенка?

В прошлую субботу, 24 ноября, пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцоги и герцогиня Сассекские переедут в поместье Фрогмор в следующем году. После этой новости стали появляться различные версии, почему они на самом деле хотят жить отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сыновья принцессы Дианы с самого детства были очень близки, и потому Гарри с супругой должен был остаться со всеми во дворце в такой важный и ответственный момент.

Источник, близкий к королевской семье, рассказал, что причиной отъезда мог стать конфликт между женами принцев. Возможно, это связано с их разным происхождением и жизненным опытом. Меган родилась в Калифорнии, ее воспитывала мать, учительница йоги. Кейт выросла в городе Рединг в английском графстве Беркшир. С детства ей прививали уважение к английским ценностям.

"Они слишком разные, и поэтому никак не могут поладить", — заявил он.

Но многие поклонники королевской семьи считают, что неизвестный источник может намеренно вводить всех в заблуждение.

Возможно, 37-летняя Меган решила выбрать более тихое и спокойное место, где могла бы жить ее мать Дориа и помогать ей ухаживать за будущим ребенком. Форгмор Хаус — это важное место в жизни Меган Маркл и принца Гарри . Здесь внук королевы сделал предложение актрисе, позднее в этом доме прошла их частная свадебная вечеринка. Сейчас слуги королевской семьи активно готовят двухэтажный коттедж к приезду пары.

Ранее британская королева Елизавета II сделала замечание Меган Маркл. Будущая герцогиня наставила на том, чтобы надеть тиару с изумрудами на свадьбу, но получила жесткий отказ.

"Это был настолько серьезный спор, что сама королева захотела лично поговорить с принцем Гарри", — сообщил анонимный источник.

Королева сказала внуку, что Маркл "не может иметь все, что она захочет".

"Она получит только ту тиару, которую я выберу для нее сама", — добавила она.

Возможно, невеста не смогла надеть свое любимое украшение из-за неизвестного происхождения тиары. Существует версия, что ее могли изготовить в России.