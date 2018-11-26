В театре рассказали о здоровье Этуша

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В театре имени Вахтангова рассказали о здоровье 96-летнего Владимира Этуша 

Teleprogramma.pro + ещё 14 1 час назад
В настоящее время народный артист СССР Владимир Этуш здоров, однако чувствует сильную слабость. Его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Еще 25 ноября стало известно о том, что из-за ухудшения состояния 96-летнего артиста — было принято решение заменить спектакль «Бенефис» на творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной. Владимир Абрамович в силу возраста и здоровья не смог выйти на сцену. Однако сейчас его состояние оценивается, как удовлетворительное.
В спектакле «Бенефис» ведущий актер театра имени Вахтангова исполняет одну из главных ролей. Верные почитатели советского и российского актера желают ему скорейшего выздоровления.
«Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай. Он очень переживает, что вынужден был отменить спектакль», — отметил директор театра Кирилл Крок, который заверил публику, что актер «не болен, физически здоров, но у него очень сильная слабость, что неудивительно в его возрасте».
Владимир Этуш появился на свет 6 мая 1922 года, ему 96 лет. Советский и российский актер известен по таким фильмам, как: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Старая, старая сказка» (1968), «12 стульев» (1971), «Приключения Буратино» (1975), «По улице комод водили» (1978), «Макар-следопыт» (1984), «Парк советского периода» (2006).
Напомним, что четвертой женой Владимира Этуша стала преподаватель английского языка. По словам супруги артиста Елены, они уже собирались в театр, но Владимир Абрамович почувствовал себя плохо, поэтому было принято решение отменить выступление, передает «РИА новости».
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Ольга Тумайкина , Евгений Князев , Владимир Этуш , Кирилл Крок , РИА Новости , Шоу-бизнес , Видео , Другое
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