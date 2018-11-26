В театре рассказали о здоровье Этуша

В театре имени Вахтангова рассказали о здоровье 96-летнего Владимира Этуша

В настоящее время народный артист СССР Владимир Этуш здоров, однако чувствует сильную слабость. Его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок . Еще 25 ноября стало известно о том, что из-за ухудшения состояния 96-летнего артиста — было принято решение заменить спектакль «Бенефис» на творческий вечер Евгения Князева Ольги Тумайкиной . Владимир Абрамович в силу возраста и здоровья не смог выйти на сцену. Однако сейчас его состояние оценивается, как удовлетворительное.

В спектакле «Бенефис» ведущий актер театра имени Вахтангова исполняет одну из главных ролей. Верные почитатели советского и российского актера желают ему скорейшего выздоровления.

«Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай. Он очень переживает, что вынужден был отменить спектакль», — отметил директор театра Кирилл Крок, который заверил публику, что актер «не болен, физически здоров, но у него очень сильная слабость, что неудивительно в его возрасте».

Владимир Этуш появился на свет 6 мая 1922 года, ему 96 лет. Советский и российский актер известен по таким фильмам, как: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Старая, старая сказка» (1968), «12 стульев» (1971), «Приключения Буратино» (1975), «По улице комод водили» (1978), «Макар-следопыт» (1984), «Парк советского периода» (2006).