Малинин не смог посетить день рождения детей из-за концерта в Киеве

Певец Александр Малинин не присутствовал на праздновании 18-летия дочери и сына, так как в тот же день давал концерт в Киеве. Об этом сообщает «СтарХит».

23 ноября двойняшки Фрол и Устинья, которых Малинину родила третья жена Эмма, праздновали свое совершеннолетие в одном из ресторанов на Рублевке. Их отец не смог посетить мероприятие, так как на тот же день был назначен его концерт в столице Украины.

Свое отсутствие на торжестве Малинин «компенсировал» необычным подарком — настоящим львенком.

В свою очередь, мать двойняшек присутствовала на праздновании дня их рождения. Посетил его и их единокровный брат — певец Никита Малинин.

Самой Устинье также пришлось добираться до Рублевки из другой страны — в настоящее время девушка получает образование в Германии.