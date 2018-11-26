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Малинин не смог посетить день рождения детей из-за концерта в Киеве 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певец Александр Малинин не присутствовал на праздновании 18-летия дочери и сына, так как в тот же день давал концерт в Киеве. Об этом сообщает «СтарХит».
23 ноября двойняшки Фрол и Устинья, которых Малинину родила третья жена Эмма, праздновали свое совершеннолетие в одном из ресторанов на Рублевке. Их отец не смог посетить мероприятие, так как на тот же день был назначен его концерт в столице Украины.
Свое отсутствие на торжестве Малинин «компенсировал» необычным подарком — настоящим львенком.
В свою очередь, мать двойняшек присутствовала на праздновании дня их рождения. Посетил его и их единокровный брат — певец Никита Малинин.
Самой Устинье также пришлось добираться до Рублевки из другой страны — в настоящее время девушка получает образование в Германии.
Александр Малинин , Шоу-бизнес
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