Евгений Петросян показал детское фото

Юморист Евгений Петросян поделился с поклонниками архивной фотографией. На ней — его мама и совсем маленький Евгений.

По случаю Дня матери Евгений Петросян написал душевный пост о маме и выложил прекрасную семейную фотографию. По признаниям артиста, он вспоминает о маме не только, когда для этого находится повод.

«Сегодня День Мамы! Когда я был маленький (мне было лет 6), мы с мамой шли в кино. Помню, она была в красивом платье, радостная, мы над чем-то смеялись, что-то обсуждали и вдруг она грустно сказала: «Пройдут годы, ты станешь взрослым, а меня не будет… Ты будешь меня вспоминать?» Я горько заплакал. Как это так? Мамы не будет?! Я не понимал!Прошло пятьдесят с лишним лет, как моей мамы не стало и, наверное, каждый день я её вспоминаю. Дети! Вспоминайте своих родителей почаще, особенно, пока они живы. И говорите им: «Спасибо!» Армянская пословица гласит: «Даже если ты для мамы поджаришь яичницу на своей ладони, всё равно ты будешь у неё в долгу!», — написал Евгений Петросян. Поклонники юмориста очень растрогались и поблагодарили его за душевные и правильные слова. А также подметили, что ведущий «Смехопанорамы» совсем не изменился.