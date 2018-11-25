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Украинское подкрепление не решилось пересечь границу РФ
Украинское подкрепление не решилось пересечь границу РФ

Евгений Петросян показал детское фото 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Юморист Евгений Петросян поделился с поклонниками архивной фотографией. На ней — его мама и совсем маленький Евгений.
По случаю Дня матери Евгений Петросян написал душевный пост о маме и выложил прекрасную семейную фотографию. По признаниям артиста, он вспоминает о маме не только, когда для этого находится повод.
«Сегодня День Мамы! Когда я был маленький (мне было лет 6), мы с мамой шли в кино. Помню, она была в красивом платье, радостная, мы над чем-то смеялись, что-то обсуждали и вдруг она грустно сказала: «Пройдут годы, ты станешь взрослым, а меня не будет… Ты будешь меня вспоминать?» Я горько заплакал. Как это так? Мамы не будет?! Я не понимал!Прошло пятьдесят с лишним лет, как моей мамы не стало и, наверное, каждый день я её вспоминаю. Дети! Вспоминайте своих родителей почаще, особенно, пока они живы. И говорите им: «Спасибо!» Армянская пословица гласит: «Даже если ты для мамы поджаришь яичницу на своей ладони, всё равно ты будешь у неё в долгу!», — написал Евгений Петросян. Поклонники юмориста очень растрогались и поблагодарили его за душевные и правильные слова. А также подметили, что ведущий «Смехопанорамы» совсем не изменился.
Дню матери в России стали уделять больше внимания. Накануне вышла программа Андрея Малахова, посвященная этому празднику. А певец Денис Клявер выпустил поздравительное видео, в котором снялись звездные мамочки и их дети.
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Денис Клявер , Андрей Малахов , Евгений Петросян , Шоу-бизнес
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