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Панайотов представил жену в премьере клипа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Автор-исполнитель Александр Панайотов признался, что втайне женился. Поводом для этих откровений стала премьера клипа «Именами», в котором снялась его жена — Екатерина Коренева.
«Премьера клипа «Именами»! В главной роли — моя любимая жена. И пусть наша свадьба пока достигла рубежа бумажной, но, как сказал классик, «рукописи не горят»…» — сообщил певец в Инстаграме.
Как следует из записи, Панайотов женился два года назад.
Коренева работает концертным директором певца. Она закончила Плехановский институт, работала у бывшего продюсера Панайотова Евгения Фридлянда, через которого и познакомилась с певцом.
Александр Панайотов , Шоу-бизнес
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