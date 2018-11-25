Панайотов представил жену в премьере клипа

Автор-исполнитель Александр Панайотов признался, что втайне женился. Поводом для этих откровений стала премьера клипа «Именами», в котором снялась его жена — Екатерина Коренева.

«Премьера клипа «Именами»! В главной роли — моя любимая жена. И пусть наша свадьба пока достигла рубежа бумажной, но, как сказал классик, «рукописи не горят»…» — сообщил певец в Инстаграме.

Как следует из записи, Панайотов женился два года назад.

Коренева работает концертным директором певца. Она закончила Плехановский институт, работала у бывшего продюсера Панайотова Евгения Фридлянда, через которого и познакомилась с певцом.