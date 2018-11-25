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Кит Харингтон опроверг информацию об отношениях с моделью Власовой 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в телесериале HBO «Игра престолов», опроверг информацию об интрижке с моделью Ольгой Власовой, бывшей участницей телепроекта «Дом-2». Слухи об их связи появились после того, как модель поделилась обнаженной фотографией актера, крепко спящего на смятой кровати возле собственного ноутбука, сообщает ET Canada.
Власова рассказала, что встретила 31-летнего Харингтона в Люксембурге, где они и переспали. Эта новость была мгновенно растиражирована. Блогер Перес Хилтон сообщал, что Власова и Харингтон общались до его женитьбы, а затем и после нее. Тем не менее Хилтон указывает, что фотография могла быть легко подделана или украдена из облака; кроме того, сама фотография ничего не доказывает. Особую пикантность этой новости добавляет тот факт, что актер совсем недавно женился.
Чтобы пролить свет на эту историю, ET Canada обратилась к представителю Харингтона, который категорически отрицал информацию о знакомстве актера с Власовой.
«Все утверждения в этой истории — ложь. Харингтон никогда не был в Люксембурге и никогда не встречался с Ольгой Власовой», — сказал представитель актера.
Харингтон и Роуз Лесли, исполнившие главные роли в «Игре престолов» обвенчались 24 июня 2018 года. Они познакомились на съемочной площадке в 2012 году.
Комментарии
Джон Сноу , Ольга Власова , Роуз Лесли , Шоу-бизнес
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