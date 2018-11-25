Кристина Орбакайте рассказала, как мама выбрала для нее имя

Певица приурочила новый пост в Instagram ко дню матери. Оказывается, имя дочери Аллы Пугачевой имеет не простое происхождение.

Официальная страничка Кристины Орбакайте в Instagram пополнилась свежей публикацией. Певица рассказала историю происхождения собственного имени. Оказывается, что она получила его в честь главной героини романа британской писательницы середины XX века Памелы Хенсфорд Джонсон.

Изображение этой книги Орбакайте разместила на своем аккаунте с подписью: «Удивительно, в канун Дня Матери в нашем доме появилась эта удивительная книга. Её прислали по почте с прилагаемым письмом, именно эту книгу читала юная Алла на пляже, за что и получила прозвище „Кристина“ от местной молодёжи. А когда у неё родилась дочь, имя было определено без сомнения. Спасибо, моя родная».

Подписчики Кристины были удивлены и обрадованы такой историей. Они оставили множество теплых комментариев и сердечных поздравлений под публикацией. «Кристина, какая удивительная история с вашим именем. Когда я была маленькой и смотрела на вас с экрана телевизора, я думала какое у вас красивое имя — Кристина. Думала о том, что если у меня родится дочка, я обязательно назову ее Кристиной. Три года назад у меня родилась дочка, и я ее назвала Кристиной. С праздником вас и вашу очаровательную маму», «Классная история и подарок в этот день со смыслом», «Поздравляю вас и вашу маму прекрасную с этим прекрасным праздником», «Ооо, обязательно прочту, ведь моя дочка тоже Кристина», «Меня мама 35 лет назад назвала в Вашу честь. Она сказала Алла Пугачева свою дочь плохим бы именем не назвала», — писали комментаторы.