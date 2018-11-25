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СМИ сообщили о появлении дочери Джуда Лоу в футболке с Путиным 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
18-летняя британская модель Айрис Лоу, старшая дочь актера Джуда Лоу и его первой жены актрисы Сэди Фрост вышла в свет в футболке, на которой был изображен Владимир Путин с голым торсом. Снимок девушка выложила в сторис Instagram, сообщает MiceTimes Asia. На нем российский президент хорошо виден на майке, несмотря на застегнутый пиджак.
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В 16 лет Айрис дебютировала в рекламе жидкой матовой помады Liquid Lip Velvet от Burberry. Её крёстной матерью стала Кейт Мосс. Карьере модели не мешает ее невысокий рост (163 см). Родители девушки подали на развод в 2003 году — через шесть лет после заключения брака.
Кейт Мосс , Владимир Путин , Джуд Лоу , Шоу-бизнес
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