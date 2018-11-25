Александр Панайотов тайно женился

Певец удивил поклонников раскрытием подробностей своей личной жизни. Как оказалось, он уже два года женат на собственном директоре, более того, пара вместе производит значительную часть работы над проектами артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Koreneva (@kate_kora) 10 Ноя 2018 в 5:44 PST Поклонники Александра Панайотова обрадованы неожиданной новостью: певец признался, что уже два года женат на Екатерине Кореневой. Поводом для признания стал новый клип певца, в котором его супруга сыграла главную роль. Тизер к музыкальному видео Александр опубликовал на своей страничке в Instagram, поставив подпись: «В главной роли — моя любимая жена. И пусть наша свадьба пока достигла рубежа бумажной, но, как сказал классик, "рукописи не горят"».

На странице Екатерины тизер также появился, кроме того она поделилась редким совместным фото с мужем, которое ожидаемо вызвало живую реакцию поклонников. «Вы излучаете необыкновенное чувство света, тепла, гармонии», «Великолепная пара! Красивые, талантливые, самые любимые! Счастья и огромной любви вам», «Дай Бог вам крепкого здоровья, счастья, удачи, красивых деток! И чтобы ваша любовь крепла с годами как вино и не угасала», — писали восхищенные подписчики.

Кроме того, в одном из недавних постов Коренева, которая, является директором Панайотова, рассказала о том, как происходит работа над его клипами. Оказывается, что значительную часть съемок, монтажа и пост-продакшна супруги организуют и проводят без посторонней помощи. «Клипы, которые мы снимаем вдвоём, без режиссёров, огромной команды и т.д., а я их уже 12 насчитала, мне нравятся больше всех. Они самые искренние, настоящие и максимально отражают глубину и философию музыкального произведения. Никто ещё так не почувствовал Сашу, как он сам», — считает Екатерина.