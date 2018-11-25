Певица Спиридонова стала жертвой мошенницы

Российская певица, финалистка проекта «Голос» 2012 года Анастасия Спиридонова стала жертвой мошенницы. 33-летняя певица заплатила 137 тысяч рублей в качестве предоплаты за пошив штор некоей Татьяне, однако та после получения денег перестала выходить на связь, сообщает «СтарХит»

Весной Спиридонова начала ремонт в своей квартире, о чем написала в соцсети. После этого с ней связалась женщина, которая сообщила, что владеет магазином, продающим текстиль, и предложила певице шторы по привлекательной цене. В итоге та приехала к певице с замерами, стороны сошлись на цене в 200 тысяч рублей, составили договор, по которому певица внесла задаток — 70 процентов от стоимости услуги.

После этого женщина пропала, сначала эпизодически выходила на связь, а потом перестала отвечать на сообщения. Спиридонова съездила в магазин Татьяны, где узнала о том, что его хозяйкой женщина не является. Выяснилось, что она приобрела у владелицы марки франшизу, а затем взяв вещи, исчезла.