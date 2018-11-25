«Я предупреждала»: Ксения Собчак высказалась о разводе Миланы Кержаковой

Телеведущая побеседовала с бывшей женой футболиста Александра Кержакова на ее авторской передаче.

С недавних пор Милана Кержакова ведет собственную программу «Мягкая сила», в которой встречается и беседует с известными российскими женщинами. На днях ее гостьей стала 37-летняя Ксения Собчак , телеведущая, журналист и общественный деятель.

Блондинка рассказала о своем отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке , а также о своих конфликтах с федеральными СМИ. Были подняты и другие темы. На вопрос ведущей о том, как бы Ксения поступила, оказавшись в ее, Миланы, жизненной ситуации, Собчак ответила прямо: она сделала бы всё, чтобы не допустить такого положения.

кадр из видео

Гостья выразила надежду на то, что ей не придется через это проходить. «Тебе советую бороться до конца, — заявила Ксения. — Согласись, все произошло именно так, как я тебе говорила. Я тебя предупреждала. Всегда слушай умных людей, особенно тех, которым от тебя ничего не надо».

Напомним, сейчас Милана Кержакова (Тюльпанова) ведет борьбу с бывшим мужем за сына. Суд постановил, что ребенок должен остаться с матерью, однако Александр препятствует исполнению решения.

кадр из видео

Также Собчак постаралась утешить девушку, заявив, что развод — «это не конец жизни». Человека, по ее словам, можно и разлюбить, и никто в этом не будет виноват. Но все-таки, отмечает Ксения, чувства в паре нужно беречь: лелеять любовь, как цветок, и прятать ее «под колпаком». Именно так сама Ксюша и ведет себя в браке. Она старается не обижать свою любовь, а максимально хранит ее, поливает и «подрезает листики» для лучшего роста. Так метафорично блондинка высказалась о своем счастливом браке с Максимом Виторганом

Поклонники Миланы успели прокомментировать новый выпуск ее передачи. «Ксения права, — написал один из пользователей. — Нужно слушать советы от людей, которые от тебя ничего не хотят!». Другой отметил: «Милана, Вы постоянно в каком-то угнетенном виде (да, оно и понятно), но выходите из этого образа! Зачем „вызывать жалость“? Всем своим видом показываете, что не готовы к борьбе, да, хорошие и дорогие адвокаты — это здорово, но и сами не плошайте 😉 успехов Вам!».