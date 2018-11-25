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Григорий Лепс признался, что не умеет водить автомобиль 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Артист внезапно разоткровенничался за кулисами после представления на музыкальной премии «Золотой граммофон».
Вчера в Кремлевском дворце состоялась двадцать третья церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Зрители получили незабываемое впечатление от размаха мероприятия в целом и от выступлений каждой отдельной звезды в частности. Для того, чтобы тот или иной артист получил заветный золотой символ премии, поклонники голосуют на протяжении целого года.
Очередная премия досталась и Григорию Лепсу. На этот раз певец получил ее за «Орлов и воронов» (дуэт с Максимом Фадеевым). После выступления за кулисами артист разоткровенничался, открыв репортерам некоторые тайны своей жизни. Например, он признался, что не всегда может управлять своими эмоциями, особенно если происходит конфликт с женщиной. «Случается, что могу нагрубить. Я же нормальный живой человек, — заявил артист, — Вы (женщины) же за равноправие, когда вам удобно. Это не очень справедливо. Конечно же, извиняюсь потом, если вспылил.
Ответил Лепс и на не самый приличный вопрос о том, не прячет ли он свои „голые“ фото у себя в телефоне. Отшутился со смехом: „Если меня кто голым увидит, он убежит просто от страха, поэтому у меня нет таких фотографий“. Рассказал он также и про свою любовь к автомобилям. „Пятая модель „Жигули“ — это моя первая машина. По тем временам иметь такую машину было здорово. Сам я никогда не сидел за рулём. Не умею водить. У меня есть водитель. Сейчас уже вряд ли сяду за руль. Доеду разве что до первого столба, ещё кого-нибудь сшибу (не дай Бог), посадят потом“, — признался Григорий Лепс, — пишет kp.ru.
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Григорий Лепс , Максим Фадеев , Комсомольская правда , Шоу-бизнес
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