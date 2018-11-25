Григорий Лепс признался, что не умеет водить автомобиль

Артист внезапно разоткровенничался за кулисами после представления на музыкальной премии «Золотой граммофон».

Вчера в Кремлевском дворце состоялась двадцать третья церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Зрители получили незабываемое впечатление от размаха мероприятия в целом и от выступлений каждой отдельной звезды в частности. Для того, чтобы тот или иной артист получил заветный золотой символ премии, поклонники голосуют на протяжении целого года.

Очередная премия досталась и Григорию Лепсу . На этот раз певец получил ее за «Орлов и воронов» (дуэт с Максимом Фадеевым ). После выступления за кулисами артист разоткровенничался, открыв репортерам некоторые тайны своей жизни. Например, он признался, что не всегда может управлять своими эмоциями, особенно если происходит конфликт с женщиной. «Случается, что могу нагрубить. Я же нормальный живой человек, — заявил артист, — Вы (женщины) же за равноправие, когда вам удобно. Это не очень справедливо. Конечно же, извиняюсь потом, если вспылил.