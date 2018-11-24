Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова

Оперная дива Мария Максакова , известная в России больше не из-за своих вокальных талантов, а из-за скандалов, связанных с ее мужем Денисом Вороненковым, приняла участие в съемках программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В частности, она вспомнила о жуткой ситуации, когда у нее случился выкидыш.

Мария Максакова рассказала в эфире НТВ о том, что о своей беременности узнала почти сразу после свадьбы, когда они с Денисом Вороненковым поехали отдыхать на Красное море. Позже ей сообщили, что она ждет двойню.

Эта ситуация, по ее собственному признанию, обрадовала оперную диву.

"Сразу отмучаюсь", — поделилась Мария Максакова своими мыслями в тот момент.

Однако этому не суждено было сбыться.

Дело в том, что наружу всплыли грязные тайны Дениса Вороненкова и его делами заинтересовались правоохранительные органы . Неожиданный поворот казалось бы безоблачной семейной жизни вызвал сильный стресс, в результате которого Мария Максакова потеряла еще не родившихся детей.

Зрителей шокировала не столько сама история, без всяких сомнений жуткая, а то, каким образом певица рассказывала ее Лере Кудрявцевой. Желание скрыть пережитую боль, по всей видимости, привело к непредсказуемой реакции и все время, пока Максакова вспоминала о своей потере, на ее лице гуляла легкая улыбка.

Напомним, Мария Максакова в декабре 2016 года покинула Россию вместе с мужем Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид на жительство в Незалежной. Скрывающегося от российского правосудия бывшего депутата нашли в центре Киева совсем другие люди. Украинский силовик, вернувшийся с боевых действий в Донбассе, несколькими выстрелами оборвал жизнь мужа оперной Дивы.

Максакова продолжает жить в украинской столице, где преподает академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины, выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко. Максаковой предоставлена государственная охрана.

В порядке исключения у Кудрявцевой она говорила по-русски, хотя обычно предпочитает именно украинский. На нем же общается со своим младшим ребенком. Впрочем, встреча Леры Кудрявцевой и Марии Максаковой проходила не в Киеве, а в Мюнхене. Возможно, за пределами Украины певица ослабляет строгость личных языковых законов.