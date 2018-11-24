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Пропал задор: травля подкосила Ефремова 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян имел возможность лично оценить новый концерт актера Михаила Ефремова после его украинских гастролей. Тогда из-за скандальных заявлений многие начали критиковать актера. Некоторые даже сравнили происходящее с травлей. И она, судя о всему, отразилась на уверенности Ефремова в собственных силах.
"Надо сказать, что похоже Михаил Олегович проделал работу над ошибками", — рассказал "Дни.ру" Вадим Манукян. "По приглашению организаторов я приехал на концерт Ефремова в Ельцин-Центр. Они хотели, чтобы я убедился в том, что никакой крамолы в номерах Ефремова нет. И надо сказать, что действительно программа разительно отличалась от той, которую он представлял на Украине", — добавил общественник.
"Не было нескольких номеров, которые он показывал там, которые и вызвали мое негодование после которого я внес предложение о возможности рассмотрения вопроса о лишении его звания "Заслуженного артиста России". Я говорю о тех номерах, в которых он показывал россиян поддерживающих присоединение Крыма людьми недалекими и дескать для россиян употребление боярышника и асбеста норма. Всего этого не было", — констатировал эксперт.
"Вместо этого была целая программа, которая посвящена Путину и его различным заявлениям за последние пять лет", — рассказал Вадим Манукян. Однако, по его словам, по своей эмоциональной составляющей программа изменилась не в лучшую сторону. "Увы, в ней не было задора, если сравнивать с теми же украинскими гастролями. Там Ефремов фонтанировал, а здесь он был не настолько убедителен", — признал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме.
"Чувствовалось, что история с возможным лишением звания и реакция СМИ и публичных людей на эту тему его несколько подкосила. Единственный раз я аплодировал Ефремову в финале концерта, когда он подготовил музыкальный ответ на мое предложение по лишении его звания под названием "За базар отвечаю". Вот здесь он был весьма убедителен. Переработанным концертом я удовлетворен", — заключил Вадим Манукян.
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Михаил Ефремов , Госдума , Ельцин-центр , Шоу-бизнес
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