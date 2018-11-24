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Принц Гарри и Меган Маркл съедут из дворца из-за родни 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Принц Гарри с беременной женой Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца, где они проживают с другими членами британской королевской семьи. Как сообщает The Evening Standart, они обоснуются в загородной резиденции Фрогмор-хаус, где проходил торжественный прием по случаю их свадьбы.
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
По сообщению Кенсингтонского дворца, в настоящее время пара готовится к появлению первого ребенка. В настоящее время в здании начался ремонт, переезд запланирован на будущий год.
Газета The Sun, ссылаясь на источники во дворце, уточнила, что изначально герцог и герцогиня Сассекские собирались жить в недавно отреставрированных апартаментах во дворце, но между Гарри и его старшим братом Уильямом возникла «некоторая напряженность», поэтому планы пришлось поменять.
«Теперь Гарри и Меган не хотят жить рядом с Уильямом и Кейт. Они хотят быть самостоятельными», — подчеркнул источник.
О том, что жена принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка, стало известно 15 октября.
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