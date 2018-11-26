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«Прямой эфир» Малахова и подобные ему шоу предложили закрыть 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Кадр из видео
Шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и ему подобные должны быть закрыты, заявил сайту «Дни.ру» эксперт совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян.
По его мнению, сам формат программ с «руганью» и драками, подобный тому, которого в 2000-х годах придерживалось шоу «Окна», неприемлем на федеральных каналах в конце 2010-х.
«Спусковым крючком» для высказывания подобной инициативы для Манукяна стал недавний выпуск «Прямого эфира» Малахова, в ходе которого бывший участник шоу «Дом 2» Гоген Солнцев подрался с собственной женой.
«Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть», — призвал эксперт.
На прошлой неделе Андрей Малахов был раскритикован по другому поводу. В четверг в своем инстаграме он похвастался выгодными покупками в магазинах США. Подписчики обвинили телеведущего в лицемерии. По их словам, многие российские знаменитости «не вылезают» из США, а с экранов телевизоров при этом называют американцев «злодеями».
Комментарии4
Андрей Малахов , Гоген Солнцев , Госдума , Шоу-бизнес
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