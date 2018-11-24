Солнцева поставили в неловкое положение

Солнцев рассказал, что отказался комментировать информацию в прямом эфире и тут же получил изрядную порцию угроз от журналиста радиокомпании «КП». Шоумен приложил к посту скрин разговора в вайбере с данными виновника прецедента и сообщил, что при повторной попытке подтасовки пойдет в суд.

Хейтеры заметили, что Гоген нарушил закон о персональных данных и сам может пострадать. Обсуждение плавно переключилось на более интересную тему — взаимоотношения с престарелой женой и личность самого Солнцева.