Солнцева поставили в неловкое положение 

Гоген Солнцев возмущен поведением журналистов «Комсомольской правды», о чем заявил в своем аккаунте Instagram. На сей раз речь идет не о его скандальных отношениях с Екатериной Терешкович, а о введении цензуры на ток-шоу.
Солнцев рассказал, что отказался комментировать информацию в прямом эфире и тут же получил изрядную порцию угроз от журналиста радиокомпании «КП». Шоумен приложил к посту скрин разговора в вайбере с данными виновника прецедента и сообщил, что при повторной попытке подтасовки пойдет в суд.
Хейтеры заметили, что Гоген нарушил закон о персональных данных и сам может пострадать. Обсуждение плавно переключилось на более интересную тему — взаимоотношения с престарелой женой и личность самого Солнцева.