Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Солнцева поставили в неловкое положение 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Гоген Солнцев возмущен поведением журналистов «Комсомольской правды», о чем заявил в своем аккаунте Instagram. На сей раз речь идет не о его скандальных отношениях с Екатериной Терешкович, а о введении цензуры на ток-шоу.
Солнцев рассказал, что отказался комментировать информацию в прямом эфире и тут же получил изрядную порцию угроз от журналиста радиокомпании «КП». Шоумен приложил к посту скрин разговора в вайбере с данными виновника прецедента и сообщил, что при повторной попытке подтасовки пойдет в суд.
Хейтеры заметили, что Гоген нарушил закон о персональных данных и сам может пострадать. Обсуждение плавно переключилось на более интересную тему — взаимоотношения с престарелой женой и личность самого Солнцева.
Russianshowbiz.info: последние новости
Паулина Андреева проигнорировала премьеру Фёдора Бондарчука Борисова отказалась от гонорара за передачу об Осине Юлия Савичева прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым
Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , Комсомольская правда , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров рассмешил зал своим советом Западу375
Меркель назвала срок вступления Украины в ЕС71
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу85
На героическом ледоколе нашли браконьерский улов55
Убитый дикарями миссионер успел оставить записку162
Видео
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение