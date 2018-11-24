«Так волнительно»: Лорак довели до слез на «Голосе»

Начался новый этап седьмого сезона вокального проекта «Голос. Перезагрузка» — стадия поединков. Отныне заслужить место в следующем этапе стало еще сложнее: участникам придется сразиться друг с другом на одной сцене, а из каждой пары вокалистов наставник может оставить лишь одного.

На прошлой неделе завершился самый продолжительный этап седьмого сезона вокального шоу «Голос» — слепые прослушивания, по результатам которых все наставники набрали в свои команды по 12 подопечных.

Для участников наступил один из самых интересных и сложных этапов — стадия поединков, согласно правилам которой все выступления проходят на выбывание. Наставники проекта — Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров Константин Меладзе — поделили своих конкурсантов на пары, которым предстояло выступить в дуэтах. В следующий этап, следуя регламенту, суждено было пройти лишь одному из двух вокалистов, а кому именно — это решение оставалось за «сенсеями».

Первыми на музыкальный ринг вышли участники команды Константина Меладзе Руслан Умханов и Валерио Згарджи с композицией «Вернись в Сорренто» итальянского исполнителя Э. Де Куртиса.

Судьи отметили, что Згарджи, будучи итальянцем, смог тонко передать красоту слова и чувственность песни.

Меладзе при этом подчеркнул, что исполнитель владеет голосом «как инструментом». Заслужив одобрение членов жюри, Згарджи прошел дальше.

Следом за право оказаться в следующем этапе проекта «Голос» сразились участники команды Басты Дарья Шигина и Сергей Арутюнов . Причем зажигательное выступление конкурсантов под культовую песню группы Queen «We will rock you» даже заставило Лорак и Шнурова пуститься в пляс. По традиции самым рассудительным и внимательным из судей оказался Меладзе, который не только похвалил ребят, но и указал им на ошибки в исполнении. Так, музыкальный продюсер пожурил Дарью за «чрезмерно агрессивную» манеру пения. Однако, несмотря на все замечания, Баста дал исполнительнице еще один шанс.

Третьими на ринг вышли участники команды лидера группы «Ленинград» Рушана Валиева и Сергей Мушта . Они исполнили хит «Наше лето» группы » Валентин Стрыкало ».

Несмотря на то, что судьи выделяли по большей части вокальные данные Мушта, Шнуров отдал предпочтение Рушане, отметив, что «в наш феминистический век девочкам нужно помогать».

За время подготовки к номерам наставники и их подопечные уже успели привыкнуть друг к другу и стать сплоченной командой, поэтому для многих решения в пользу того или иного конкурсанта давались нелегко. Таким оказался выбор между участниками команды Лорак Олегом Шаумаровым и Даниелем Рустамовым, которые исполнили песню «Believer» группы Imagine Dragons.

Певицу настолько растрогало выступление конкурсантов, что она расплакалась и заявила, что и подумать не могла, что все это окажется «так волнительно». По итогам выступления Лорак с трудом остановила свой выбор на Даниеле.

Одним из самых ярких номеров седьмого эпизода оказалось выступление участниц команды Басты Валерии Бугорской, исполнившей на прошлом этапе песню «Каждый раз» поп-певицы «Монеточки», и Александры Захарик, чье пение на слепых прослушиваниях тронуло рэпера. В этот раз девушки полностью сменили амплуа, воплотив образ роковых женщин, и исполнили композицию питерской группы IOWA «Плохо танцевать». Мнение членов жюри полностью совпало с мнением Басты, выбравшего Захарик.

Нельзя не отметить, что Шнур и Баста не изменили себе и на старте поединков, и любопытная, а также забавная борьба членов жюри продолжилась в том же духе. В отличие от Константина Меладзе Сергей порой не стеснялся колко высказываться в адрес своих коллег.

Так, по мнению Шнурова рэперу не удалось раскрыть музыкальный талант девушек.

«Были бы вы в моей команде, я бы такой песни вам не дал», — заявил шоумен.

Не обошлось на концерте и без народных песен. Аутентичное исполнение подопечных Меладзе Левана Кбилашвили и Нарека Геворгяна больше всего восхитило Ани Лорак. Певица поблагодарила вокалистов за столь проникновенное выступление.

«Это высшая награда!», — произнесла она.

В конечном итоге выбор Меладзе пал на Левана. Композитор также подчеркнул, что — несмотря на принятое решение — он готов сотрудничать с вокалистами и за пределами проекта.

По итогам первой части этапа каждая команда наставников лишились по трех исполнителей. Впереди на проекте ожидается еще более ожесточенная борьба за право стать лучшим голосом страны.