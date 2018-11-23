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Лидия Федосеева-Шукшина проиграла внучке суд 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: БОРИС КУДРЯВОВ, АРХИВ "ЭГ"
Лидия Федосеева-Шукшина души не чаяла в своей внучке Анне. Она даже некоторое время жила с ней в одной квартире и переписала на нее жилье в Санкт-Петербурге. Но недавно отношения родственником разладились. Анна продала жилье бабушки за семь миллионов рублей и присвоила их себе. Федосеева-Шукшина к такому повороту событий оказалась не готова и подала на внучку в суд.
Недавно стало известно, что судьи встали на сторону Трегубенко.
«Да, суд прошел не в пользу Лидии Николаевны. Но она не падает духом, хочет дальше продолжать спор. Будет подана апелляционная жалоба», — рассказал адвокат.
Несмотря на это, Лидии Федосеевой-Шукшиной есть, что отметить. На днях она сыграла свадьбу со своим давним возлюбленным Бари Алибасовым. Торжество прошло в Кутузовском загсе.
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Лидия Федосеева-шукшина , Шоу-бизнес , Санкт-Петербург
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