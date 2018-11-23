Лидия Федосеева-Шукшина проиграла внучке суд

Лидия Федосеева-Шукшина души не чаяла в своей внучке Анне. Она даже некоторое время жила с ней в одной квартире и переписала на нее жилье в Санкт-Петербурге . Но недавно отношения родственником разладились. Анна продала жилье бабушки за семь миллионов рублей и присвоила их себе. Федосеева-Шукшина к такому повороту событий оказалась не готова и подала на внучку в суд.

Недавно стало известно, что судьи встали на сторону Трегубенко.

«Да, суд прошел не в пользу Лидии Николаевны. Но она не падает духом, хочет дальше продолжать спор. Будет подана апелляционная жалоба», — рассказал адвокат.

Несмотря на это, Лидии Федосеевой-Шукшиной есть, что отметить. На днях она сыграла свадьбу со своим давним возлюбленным Бари Алибасовым. Торжество прошло в Кутузовском загсе.