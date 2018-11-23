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Адвокаты планируют обжаловать арест рэпера Хаски 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Судебные постановления, которыми рэперу Дмитрию Кузнецову (Хаски) в Краснодаре назначен арест за мелкое хулиганство и отказ от медосвидетельствования, будут обжалованы в понедельник, сообщил РИА Новости адвокат артиста Алексей Аванесян.
Ранее Хаски был задержан во время выступления на улице перед клубом, где он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера были составлены три административных протокола. В четверг Первомайский суд Краснодара арестовал Хаски за мелкое хулиганство на 12 суток, еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования ему давил мировой судья. По другому административному делу — об организации массового пребывания граждан в общественных местах — рэпер был признан невиновным.
"В понедельник. Мелкое хулиганство и отказ от освидетельствования (будут обжаловаться — ред.)", — рассказал Аванесян.
Он также уточнил, что решение о возбуждении против рэпера уголовного дела пока не принято.
"Дело не возбудили. Решение будет принято на следующей неделе", — отметил он.
Утром в пятницу пресс-служба полицейского главка и источник РИА Новости в правоохранительных структурах Краснодарского края подтвердили отсутствие на тот момент решения о возбуждении дела.
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Дмитрий Кузнецов , Алексей Аванесян , РИА Новости , Шоу-бизнес , Краснодар
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