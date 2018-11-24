Жена Гогена Солнцева публично попросила прощения

Гоген Солнцев по предварительным данным не помирился со своей супругой Екатериной Терешкович , которую недавно обвинил в многочисленных изменах и выгнал из своей квартиры.

Окончательно супружеская пара рассорилась, когда на шоу Андрея Малахова 63-летняя жена шоумена избила собственную дочь, приревновав её к нему. Однако Екатерина пытается помириться с возлюбленным через соц. сети.

Под одним из постов появилась запись от её имени:

«Гоген, прости меня».

Но точно неизвестно, действительно ли это страничка Екатерины или таким образом решили поразвлечься хейтеры скандальной пары.