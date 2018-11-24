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Жена Гогена Солнцева публично попросила прощения 

Russianshowbiz.info + ещё 1 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Гоген Солнцев по предварительным данным не помирился со своей супругой Екатериной Терешкович, которую недавно обвинил в многочисленных изменах и выгнал из своей квартиры.
Окончательно супружеская пара рассорилась, когда на шоу Андрея Малахова 63-летняя жена шоумена избила собственную дочь, приревновав её к нему. Однако Екатерина пытается помириться с возлюбленным через соц. сети.
Под одним из постов появилась запись от её имени:
«Гоген, прости меня».
Но точно неизвестно, действительно ли это страничка Екатерины или таким образом решили поразвлечься хейтеры скандальной пары.
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Андрей Малахов , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , Шоу-бизнес
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