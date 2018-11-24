Россиянам запретят снимать концерты Rammstein

Систему Yondr, которая не позволяет зрителям снимать на мобильный телефон, впервые применят в России на выступлениях немецкой группы Rammstein. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе концертного агентства T. C. I.

Так уже делают на Западе, отметили в компании. На входе зрителям нужно будет упаковать телефоны в специальные чехлы, а снять их они смогут только на выходе. Устройства останутся у владельцев, забирать их не будут.

Эта мера, поясняют в пресс-службе, необходима, чтобы фанаты не отвлекались на гаджеты.

Ранее сообщалось, что билеты на концерт Rammstein в Москве были полностью распроданы за рекордное время. 30 тысяч билетов на выступление раскупили меньше, чем за две недели после старта продаж. Это первый такой случай в России.

В столице коллектив выступит 29 июля 2019 года на стадионе «Динамо». Музыканты покажут еще одно шоу 2 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

На грядущих концертах Rammstein представит песни из нового альбома, релиз которого запланирован на май 2019 года.